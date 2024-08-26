Сегодня день рождения калмыцкой полиции

Поздравления сотрудникам и ветеранам ведомства направил министр внутренних дел Дмитрий Григорьев.

«В настоящее время подразделения министерства внутренних дел работают в условиях новых вызовов и внешних угроз, в непростой обстановке. Это требует от нас более эффективных подходов в работе, совершенствования системы противодействия новым видам преступлений.

Сотрудники полиции Калмыкии ежедневно, рискуя жизнью и здоровьем, самоотверженно стоят на страже закона, защите прав и свобод жителей и гостей республики, на высоком уровне обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность. В результате всех принимаемых мер оперативная обстановка в республике остается под контролем.

Полицейские Калмыкии достойно отвечают на вызовы преступности, выполняя свой служебный долг на территории Северо-Кавказского региона и других субъектов РФ. Благодарю личный состав за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод.

С особой теплотой говорю слова благодарности родным и близким наших сотрудников, которые делят с нами тяготы и лишения столь не простой, но всем нужной службы.

Мы чтим память и преклоняемся перед подвигами товарищей, погибших на боевом посту. Они являются для нас примером доблести и отваги.

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, которые своим бесценным опытом, бескорыстным трудом сохранили и поддержали славные традиции верности долгу и присяге. Считаю, что благодаря работе таких профессионалов, органы внутренних дел завоевали заслуженный авторитет не только в нашей республике, но и далеко за её пределами», говорится в поздравлении министра.