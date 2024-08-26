В День образования МВД по Калмыкии автопарк ведомства пополнился 42-мя автомобилями

Сегодня на площади «Победы» в парке культуры и отдыха «Дружба» министр внутренних дел провел инструктаж полицейских нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка на территории Элисты.

В начале мероприятия Дмитрий Григорьев поздравил коллег и ветеранов с Днем образования органов внутренних дел Республики Калмыкия, поблагодарил полицейских за службу и верность долгу.

В ходе гарнизонного развода проверена готовность заступающих нарядов к несению службы, до сведения сотрудников доведена оперативная обстановка, ориентировки на розыск, информация о проводимых профилактических операциях.

Также за добросовестное выполнение обязанностей, проявленный профессионализм при раскрытии преступлений, отличившимся полицейским вручены ведомственные награды.

В ходе торжественной церемонии министр внутренних дел передал полицейским ключи от служебного автотранспорта. Новые автомобили «УАЗ Патриот», «Нива Тревел» и «Лада Гранта» поступили в распоряжение подразделений министерства и территориальных отделов полиции. Машины прошли технический осмотр, оснащены всем необходимым для несения службы и готовы к эксплуатации. Автомобили оснащены улучшенными динамическими и техническими характеристиками.

После прохождения торжественным маршем наряды полиции убыли к местам несения службы.

Фото: МВД Калмыкии