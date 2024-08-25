Сегодня - день образования органов внутренних дел Калмыкии

За более чем вековую историю полиция Калмыкии прошла героический путь. В двадцатые годы прошлого столетия стражи порядка боролись с бандитизмом, а в годы Великой Отечественной войны мужественно и самоотверженно сражались на поле боя и в тылу врага, защищая Отечество. И в сегодня сотрудники МВД добросовестно, успешно и с честью выполняют свой долг.

От их службы зависит спокойствие и мирная жизнь граждан республики, будущее страны в целом.