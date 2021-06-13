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11 июля, 12:17
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Поднять уровень коллективного иммунитета населения к COVID-19 до 80-90 процентов

Поднять уровень коллективного иммунитета населения к COVID-19 до 80-90 процентов

 Такое поручение на этой неделе Минздраву и Роспотребнадзору дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Калмыкии на сегодня иммунизацию прошли 38 процентов от необходимого количества. При этом первую фазу инъекции получили более 47 тысяч человек, вторую – свыше 38 тысяч.

Большая часть населения региона все еще не привита. Хотя сделать это можно совершенно бесплатно, быстро и доступно. Сегодня в каждом районе открыты пункты вакцинации, в Элисте, кроме стационарных, работают и передвижные. Наш следующий материал для тех, кто еще в раздумьях – делать вакцину или нет.

 

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