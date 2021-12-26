Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём российской печати

"Люди вашей профессии владеют одним из самых эффективных инструментов – словом. Вы являетесь проводниками актуальной информации, связующим звеном между властью и обществом, помогаете людям ориентироваться в потоке происходящих событий.

Каждый журналист является лидером общественного мнения и всегда должен быть нацелен на использование всех способов донесения информации. И использование современных информационных технологий позволяет вам охватить все слои населения.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам печати, внесшим огромный вклад в развитие СМИ в Калмыкии. Ваша школа — это неисчерпаемый источник опыта, мастерства и мудрости, без которых невозможно движение вперед.

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и реализации профессиональных и жизненных планов на благо Калмыкии!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова