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27 августа, 07:57
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Сегодня День российского кино

Сегодня День российского кино

Это праздник не только тех, кто создает фильмы, но и всех поклонников этого вида творчества.

Премьера первого российского фильма состоялась в 1908 году. На большой экран вышла картина «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. С 27 августа 1919 года кино перешло под контроль государства: число киноустановок в СССР увеличивалось из года в год, и к 1940 году достигло 28 200 точек.

В строй вводили и новые кинозалы. 15 ноября 1938 года был торжественно открыт кинотеатр «Родина» в Элисте.

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