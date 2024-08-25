Сегодня День российского кино

Это праздник не только тех, кто создает фильмы, но и всех поклонников этого вида творчества.

Премьера первого российского фильма состоялась в 1908 году. На большой экран вышла картина «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. С 27 августа 1919 года кино перешло под контроль государства: число киноустановок в СССР увеличивалось из года в год, и к 1940 году достигло 28 200 точек.

В строй вводили и новые кинозалы. 15 ноября 1938 года был торжественно открыт кинотеатр «Родина» в Элисте.