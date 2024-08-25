27 августа, 12:54
 33 °C
102,49
91,77
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 августа, 08:52
НовостиСобытие

Рифат Сабитов: «Наши информационные программы крайне востребованы у россиян»

Рифат Сабитов: «Наши информационные программы крайне востребованы у россиян»

Председатель комиссии по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов отметил, что аудитория «Вестей» значительно помолодела. По его мнению, это связано, в том числе, с проведением СВО.

«Молодёжь смотрит телевизор, смотрит наши новости, потому что людей волнует, что же происходит, это правда. И это довольно тонкое искусство - уметь им всё правильно и оперативно рассказать. Это очень важная задача и миссия, в том числе, и коллег в регионах. За это им отдельное спасибо», - подытожил Рифат Сабитов.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия