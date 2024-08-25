Рифат Сабитов: «Наши информационные программы крайне востребованы у россиян»

Председатель комиссии по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов отметил, что аудитория «Вестей» значительно помолодела. По его мнению, это связано, в том числе, с проведением СВО.

«Молодёжь смотрит телевизор, смотрит наши новости, потому что людей волнует, что же происходит, это правда. И это довольно тонкое искусство - уметь им всё правильно и оперативно рассказать. Это очень важная задача и миссия, в том числе, и коллег в регионах. За это им отдельное спасибо», - подытожил Рифат Сабитов.