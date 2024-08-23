Глава правоохранительного ведомства Калмыкии посетил место дислокации сводного отряда полиции в Северо – Кавказском регионе

В его составе сотрудники аппарата и территориальных отделов МВД Калмыкии. Рабочая поездка Дмитрия Григорьева была приурочена к празднованию дня образования органов внутренних дел республики. Эта дата приходится на 27 августа.

Полицейские Калмыкии в составе сводного отряда вместе с коллегами из других российских субъектов ежедневно обеспечивают безопасность близлежащих населенных пунктов и осуществляют пропускной режим на границе региона.

Дмитрий Григорьев оценил готовность личного состава к выполнению служебно – боевых задач, ознакомился с бытовыми условиями, осмотрел инфраструктуру территории временной дислокации отряда и побеседовал со своими подчиненными.

«Эти ребята рискуют жизнью ради спокойствия мирных граждан, находясь вдали от своих родных. Моральная поддержка, стойкость духа играют важную роль при выполнении служебного задания. Считаю, что рабочие выезды в места длительных командировок личного состава обязан совершать каждый руководитель», отметил по итогам рабочей поездки министр.

Видео: МВД Калмыкии