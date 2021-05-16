Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём России

"Этот праздник олицетворяет историческую общность судеб народов, совместно строивших и защищавших нашу Родину.

После добровольного вхождения калмыков в состав Российского государства судьба нашего народа-воина, народа-защитника тесно связана с историей великой многонациональной державы. Особое значение имеет то, что с XVII века на протяжении многих веков наши предки надежно оберегали южные границы государства.

Мы, как и другие народы, разделяем с Родиной не только трудности, но и радостные моменты: победы в войнах, успехи и достижения в социально-экономическом развитии. И в Год науки и технологий Калмыкия готова вносить свой вклад в развитие российской науки. Наши инициативы – создание селекционно-генетического центра по разведению племенных животных и межрегионального центра по борьбе с опустыниванием – напрямую связаны с тем, что в республике на протяжении многих лет проводились научные исследования, есть высокопрофессиональные кадры как в области сельскохозяйственных наук, так и в экологической сфере.

Россия – это страна с большим количеством регионов. Все мы разные, но наша сила – в единстве. Как сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, важно, чтобы каждый регион раскрыл свой потенциал. Уверен, что вместе мы сможем сделать Россию процветающим государством" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова