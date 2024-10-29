Миа Модерау – выпускница школы Дадамяна

На днях Миа получила диплом о профессиональной переподготовке по программе "Технология создания театральной куклы".

Высшая школа деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» основана в 1988 году и является первым в России образовательным учреждением, которое проводит обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Миа - финалистка пятого национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters - 2024 в категории «Художник театра кукол». Она заняла второе место, завоевав серебряную медаль чемпионата, диплом победителя, возможность пройти стажировку в ГАЦТК им. С.В. Образцова.

Фото: Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар»