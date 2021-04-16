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17 мая, 11:07
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Сегодня медицинское сообщество отмечает День пульмонолога

Сегодня медицинское сообщество отмечает День пульмонолога

 

Профессиональный праздник врачей, занимающихся лечением лёгких и дыхательных путей. Сейчас эти специалисты особенно востребованы. К ним приходят на прием жители Калмыкии, перенесшие коронавирус.

 Также, по мнению пульмонологов, хронический бронхит, пневмония, эмфизема часто поражают любителей сигарет. В группе риска находятся работники вредных производств. Если кто-то не знал, то алкоголь выводится через легкие. Их ткани повреждаются чрезмерным количеством этанола. Подобный процесс характерен для курения. Дым содержит 100 вредных веществ. Самые опасные – смолы, бензопирен, радиоактивные изотопы. Заболеваемость органов дыхания во всех возрастных группах одинаково велика.

Самостоятельным направлением пульмонология стала лишь во второй половине ХХ столетия, вобрав в себя принципы фтизиатрии и онкологии. Но именно минувший год, прошедший под знаком пандемии коронавируса показал, насколько важна эта отрасль медицины. Врач- пульмонолог с 17 летним стажем Наталья Басангова вот уже год – на передовой борьбы с этим коварным недугом.

 

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