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17 мая, 10:09
Новости

Элисту на этой неделе ждут временные отключения воды и газоснабжения

Элисту на этой неделе ждут временные отключения воды и газоснабжения

С 8-00 часов 18 мая до 20-00 часов 19 мая в домах элистинцев временно приостановят подачу воды. Это связано с проведением плановых работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения ​ к работе в весенне-летний период.

А с утра 19 мая на сутки в Элисте и пригородных поселках будет отлючено газоснабжение. 

Причина - завершение работ по техническому перевооружению ГРС «Элиста», проводимых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

В целях соблюдения правил безопасного использования газа в быту, жителям указанных населенных пунктов во время проведения работ рекомендуется перекрыть газовые краны перед приборами и не пользоваться  оборудованием до возобновления подачи газа.

 

 

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