Элисту на этой неделе ждут временные отключения воды и газоснабжения

С 8-00 часов 18 мая до 20-00 часов 19 мая в домах элистинцев временно приостановят подачу воды. Это связано с проведением плановых работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения ​ к работе в весенне-летний период.

А с утра 19 мая на сутки в Элисте и пригородных поселках будет отлючено газоснабжение.

Причина - завершение работ по техническому перевооружению ГРС «Элиста», проводимых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В целях соблюдения правил безопасного использования газа в быту, жителям указанных населенных пунктов во время проведения работ рекомендуется перекрыть газовые краны перед приборами и не пользоваться оборудованием до возобновления подачи газа.