Центр крови Калмыкии продолжает проводить выездные акции по забору крови

Такие акции жизненно необходимы для заготовки и создания запаса компонентов крови с целью обеспечения медицинских организаций.

Забор крови будет производиться в мобильной станции переливания крови около районной больницы с 08-00 до 13-00 часов

18 мая доноров ждут в селе Садовое, а 19 и 20 мая - в поселке Кетченеры.

Специалисты напоминают, что к сдаче крови допускаются гражданен не моложе 18 лет, с весом не менее 50 кг, не имеющие инфекционных заболеваний.

При себе необходимо иметь паспорт.

Ответы на все интересующие вопросы можно получить у специалистов учреждения по телефону: 4-36-60