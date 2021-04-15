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17 мая, 11:18
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Центр крови Калмыкии продолжает проводить выездные акции по забору крови

Центр крови Калмыкии продолжает проводить выездные акции по забору крови

Такие акции жизненно необходимы для заготовки и создания запаса компонентов крови с целью обеспечения медицинских организаций.

Забор крови будет производиться в мобильной станции переливания крови около районной больницы с 08-00 до 13-00 часов

18 мая доноров ждут в селе Садовое, а 19 и 20 мая - в поселке Кетченеры.

Специалисты напоминают, что к сдаче крови допускаются гражданен не моложе 18 лет, с весом не менее 50 кг, не имеющие инфекционных заболеваний.

При себе необходимо иметь паспорт.

Ответы на все интересующие вопросы можно получить у специалистов учреждения по телефону: 4-36-60

 

 

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