17 мая, 11:18
Центр крови Калмыкии продолжает проводить выездные акции по забору крови
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Такие акции жизненно необходимы для заготовки и создания запаса компонентов крови с целью обеспечения медицинских организаций.
Забор крови будет производиться в мобильной станции переливания крови около районной больницы с 08-00 до 13-00 часов
18 мая доноров ждут в селе Садовое, а 19 и 20 мая - в поселке Кетченеры.
Специалисты напоминают, что к сдаче крови допускаются гражданен не моложе 18 лет, с весом не менее 50 кг, не имеющие инфекционных заболеваний.
При себе необходимо иметь паспорт.
Ответы на все интересующие вопросы можно получить у специалистов учреждения по телефону: 4-36-60