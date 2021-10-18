19 ноября, 15:20
 7 °C
82,58
72,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 ноября, 17:00
НовостиСобытиеОбразование

В Калмыцком университете впервые отметили новый профессиональный праздник

В Калмыцком университете впервые отметили новый профессиональный праздник

День преподавателя высшей школы учрежден по инициативе Президента страны в День рождения Михаил Ломоносова. В нашем регионе самый большой преподавательский состав в КалмГУ - там трудится более трехсот человек. 

Поздравил преподавателей высшей школы и Глава Калмыкии: «Работа преподавателя является одной из самых уважаемых профессий. Многочисленные победы наших студентов на соревнованиях и конкурсах различного уровня красноречиво говорят о профессионализме наших работников высшей школы и эффективности системы образования», поделился Бату Хасиков.

О тех, для кого новый праздник - это не красная дата в календаре, а признание заслуг, рассказала наш корреспондент Татьяна Шолохова.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия