В Калмыцком университете впервые отметили новый профессиональный праздник

День преподавателя высшей школы учрежден по инициативе Президента страны в День рождения Михаил Ломоносова. В нашем регионе самый большой преподавательский состав в КалмГУ - там трудится более трехсот человек.

Поздравил преподавателей высшей школы и Глава Калмыкии: «Работа преподавателя является одной из самых уважаемых профессий. Многочисленные победы наших студентов на соревнованиях и конкурсах различного уровня красноречиво говорят о профессионализме наших работников высшей школы и эффективности системы образования», поделился Бату Хасиков.

О тех, для кого новый праздник - это не красная дата в календаре, а признание заслуг, рассказала наш корреспондент Татьяна Шолохова.