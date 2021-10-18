Калмыкия заключила контракт на поставку кислородной станции в Республиканскую больницу

Новая специальная установка будет производить две тонны кислорода в стуки. «Контракт на ее поставку на сумму 32 миллиона рублей уже заключен», – сообщил Глава региона.

Он также добавил, что ранее подобной установкой был оснащен госпиталь Республиканской инфекционной больницы.

Кроме того, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия дополнительно закупило 100 кислородных прикроватных концентраторов объемом 10 литров каждый для районов республики.

Бату Хасиков поблагодарил федеральных коллег из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации за помощь и поддержку республики. «Все это позволит Калмыкии полностью обеспечивать себя медицинским кислородом», – подчеркнул руководитель региона.