В Русском театре - "Наташина мечта"

Острые вопросы сегодняшнего подростка ярко, эмоционально, трогательно и пронзительно прозвучат сегодня в новом спектакле. Режиссёр, Заслуженная артистка Калмыкии Марина Кикеева сумела поставить его смело и нетривиально. Историю Наташи проживают сразу две актрисы – Наталья Ежкова и Лада Зубкова. Искренне и откровенно они рассказывают историю и передают внутренние метания своего персонажа. Один на один со своей мечтой и со зрителями героиня останется уже сегодня в 18.30.