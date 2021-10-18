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19 ноября, 15:59
НовостиКультура

В Русском театре - "Наташина мечта"

В Русском театре - "Наташина мечта"

Острые вопросы сегодняшнего подростка ярко, эмоционально, трогательно и пронзительно прозвучат сегодня в новом спектакле. Режиссёр, Заслуженная артистка Калмыкии Марина Кикеева сумела поставить его смело и нетривиально. Историю Наташи проживают сразу две актрисы – Наталья Ежкова и Лада Зубкова. Искренне и откровенно они рассказывают историю и передают внутренние метания своего персонажа. Один на один со своей мечтой и со зрителями героиня останется уже сегодня в 18.30.

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