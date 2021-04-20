Сегодня День пионерии

И, хоть в современной России праздник этот давно не отмечают так широко массово, как во времена Советского Союза, те, кто, в свое время, носил красный галстук пионера каждый год с особой теплотой вспоминают в этот день свое детство и юность.

Любовь к Родине и к ее истории до сих пор воспитывают в своих учащихся в Троицкой средней школе имени Георгия Жукова Целинного района. Это единственное образовательное учреждение, сохранившее детскую организацию, преданную идеалам коммунизма.

Сегодня, в День пионерии, там состоялся праздничный сбор, более 20 мальчишек и девчонок, учащиеся 4 классов вступили в ряды пионеров. Им повязали на шею неизменный атрибут – красные галстуки.

В этом году Всесоюзной пионерской организации исполняется 99 лет. Она была создана в 1922 году и просуществовала вплоть до 1991 года, став хорошей нравственной школой для миллионов подростков в СССР. Она способствовала ранней социализации детей, привитию подрастающему поколению чувства патриотизма, навыкам командной работы, мотивации к труду, формированию чувства ответственности.