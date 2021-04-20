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19 мая, 12:21
НовостиОбразование

Перспективы развития системы образования

Перспективы развития системы образования

Подписано соглашение между министерством образования и науки региона с Калмыцким государственным университетом. 7 основных направлений, которые были обозначены в ходе совещания, зададут вектор развития, отметил в своем выступлении ректор ВУЗа Бадма Салаев. 

Касается это переподготовки педагогических кадров, повышения их квалификации, расширения системы целевого обучения, создание на базе университета методического центра по адаптации и профессионального становления молодых педагогов. Появятся новые магистерские программы. Особое внимание будет уделено инклюзивному обучению, сохранению и развитию калмыцкого языка и многое другое. 

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