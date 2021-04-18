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19 мая, 11:19
НовостиКультура

Калмыцкую музыку и национальное искусство представят в Белгороде

Калмыцкую музыку и национальное искусство представят в Белгороде

Там сегодня стартует одно из самых ярких событий в мире академического народно-инструментального искусства России - «Парад дирижеров».

 В нем принимает участие коллектив оркестра республики во главе с Заслуженным деятелем искусств Калмыкии Савром Катаевым. Это событие собирает на одной сцене самых ярких и выдающихся исполнителей и более 30 именитых дирижеров России. Аналогов такой разнообразной палитры звуков и насыщенной программы в 3 отделения не найти не только в нашей стране, но и в мире, отметил Савр Катаев. Завтра он выйдет на сцену. Под его руководством прозвучит увертюра на калмыцкие темы. А сегодня Народному артисту Калмыкии Арслану Шавгурову предстоит подарить зрителям и коллегам мелодии народов мира. 

 

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