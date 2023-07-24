Калмыкия – единственное место в Европе, где хранится шарира Будды Шакьямуни, переданная из Шри-Ланки. Хранятся священные останки в «Золотой обители Будды Шакьямуни»

Шарира в переводе с санскрита означает «тело». Согласно легенде, после предания огню Будды в пепле от костра остались белоснежные частички, похожие на жемчужины. После кремации останки духовного учителя, поместили в ступу. Верующие поклонялись им и делали подношения.

Как нам стало известно, в дни Фестиваля тюльпанов, 5-6 августа у жителей и гостей Лаганского района будет уникальная возможность воочию лицезреть священные реликвии в местном хуруле. Здесь же будет представлен росток священного дерева Бодхи, который взрастили от дерева, под которым на Будду снизошло просветление. А монахи Центрального Хурула проведут молебен.

Кроме того, в Лагани установлена самая высокая в Европе статуя Будды Майтрейя, высота которой насчитывает 13,5 метров. Считается, что статуя приносит благо всем, кто ее видит.