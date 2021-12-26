Сегодня - День памяти жертв геноцида казаков

Сегодня в формате онлайн Атаман калмыцкого казачьего округа Эрдни Манжиков провел видеоконференцию с участием представителей религиозных конфессий, учащихся школ и кадетского корпуса. Это, своего рода, урок памяти, посвященный трагическим событиям, чтобы представители молодого поколения знали историю, продолжали традиции предков, сохраняли уникальную культуру казачества.

В память о погибших в церквях во многих городах страны прошли панихиды. Архиепископ Юстиниан призвал помнить о подвигах калмыцких казаков, которые с мужеством и верой отстаивали наше общее Отечество.