24 января, 12:27
 -1 °C
87,59
77,36
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 15:17
НовостиПамять

Сегодня - День памяти жертв геноцида казаков

Сегодня - День памяти жертв геноцида казаков

 

 Сегодня в формате онлайн Атаман калмыцкого казачьего округа Эрдни Манжиков провел видеоконференцию с участием представителей религиозных конфессий, учащихся школ и кадетского корпуса. Это, своего рода, урок памяти, посвященный трагическим событиям, чтобы представители молодого поколения знали историю, продолжали традиции предков, сохраняли уникальную культуру казачества.

В память о погибших в церквях во многих городах страны прошли панихиды. Архиепископ  Юстиниан призвал помнить о подвигах калмыцких казаков, которые с мужеством и верой отстаивали наше общее Отечество.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия