Сегодня - День памяти трудового подвига народов Калмыцкой АССР в годы Великой Отечественной войны

К жителям региона обратился Бату Хасиков.

«Ровно 80 лет прошло со дня издания приказа о начале строительства железной дороги «Астрахань-Кизляр», которая имела важнейшее стратегическое значение для страны. Долгие годы трудовой подвиг уроженцев Калмыкии, строивших дорогу в крайне тяжелых природных условиях под бомбовыми ударами авиации противника, под пулями фашистских диверсантов, был засекречен» - отметил Бату Хасиков.

«Сегодня мы с полной уверенностью и гордостью можем сказать, что строительство в кратчайшие сроки этого объекта нашими земляками стало одним из решающих факторов разгрома немецко-фашистских войск. Уже 4 августа 1942 года по дороге «Астрахань-Кизляр» прошел первый поезд, позволивший сорвать планы Гитлера по блокаде Сталинграда».

К 80-летию этого события в поселке Артезиан приурочили торжественное открытие памятника строителям железной дороги «Астрахань-Кизляр». Напомним, решение о её возведении было принято Постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 16 августа 1941 года. Линия была запроектирована от станции Кизляр, далее она должна была следовать вдоль побережья Каспийского моря до станции Трусово и затем через Волгу до Астрахани. И была призвана обеспечить вывоз бакинской нефти по кратчайшему пути. Участок протяженностью 356 километров построили с нуля всего за 9 месяцев. К работам по её возведению были привлечены женщины, дети и старики, те, кто остался в тылу. В их числе 11 тысяч жителей республики.

Идея создания мемориала принадлежит местным школьникам. Проект «Дорога жизни» дал ребятам уникальную возможность больше узнать о трудовом подвиге дедов и прадедов, почувствовать сопричастность к страницам военной истории. И увековечить подвиг старшего поколения. Заместитель председателя правительства республики Наран Кюкеев поздравил артезианцев со знаменательным событием и передал им благодарственные письма от Главы республики.

В вечернем выпуске в 21.00 смотрите репортаж из Черноземельского района об открытии памятника строителям железной дороги Астрахань-Кизляр.