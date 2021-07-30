"Берега дружбы" покоряют молодые авторы Калмыкии

В конкурсе-фестивале приняли участие авторы из Белоруссии, Украины и более двух десятков регионов России. Все они прошли отборочные испытания, представив на суд жюри собственные сочинения и переводы коллег, получили консультации наставников. О том, как сегодня они находят свою аудиторию, и какую поддержку оказывают им мэтры калмыцкой поэзии и прозы – в материале нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.

Стихотворение «Калмыцкой женщине» молодая поэтесса Евгения Решетникова посвятила всем землячкам. Писать она начала еще в школьные годы. Сейчас за ее плечами уже несколько десятков произведений на самые разные темы. Пока публикуется в социальных сетях и на Интернет-ресурсах. Евгения - основатель проекта «Солерос», который объединяет всех молодых литераторов республики, регулярно принимает участие в Международном молодёжном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». В прошлом году она пополнила ряды Международного союза писателей и мастеров искусств. В этом - стала лауреатом третьей степени.

Стихи белорусских и башкирских авторов, над переводом которых Евгения Решетникова работала в этот раз, напечатаны в итоговом издании, куда вошли произведения участников. В том числе -Герензел Сангаджигоряевой. Она стала обладателем Гран-при конкурса «Берега дружбы». За ее плечами уже три сборника. Последний - «Мелодия степи» - вышел в свет в 2020 году. Это поэтические творения, созданные за последние четыре года, а также переводы на калмыцкий и белорусский языки. Презентовать его девушке помогли друзья, записав видеоролик.

Около 30 членов сейчас насчитывает объединение молодых литераторов при Союзе писателей Калмыкии. Именно отсюда начинался поэтический путь Василия Чонгонова. По его словам, современные авторы сегодня публикуют свои творческие дебюты, в основном, в интернете, где и находят читателей. Отсутствие редакции и цензуры, безусловно, накладывает свой отпечаток на качество такого творчества, говорит мэтр. Поэтому всем, кто хочет стать настоящим писателем, важно присоединится к Союзу молодых литераторов. Здесь всем желающим оказывают консультационную помощь, проводят обучающие семинары, пока приостановленные из-за пандемии.

Несмотря на происходящие сейчас в литературе трансформации, она все также интересна молодёжи. Это доказывают Евгения Решетникова и Герензел Сангаджигоряева. И тех, кто стремится передать свои чувствах и переживания в поэтической форме, поделиться ими с широкой аудиторией в книгах или в их электронной версии, в Калмыкии немало.