Определен земельный участок под строительство агропромышленного парка

Он будет расположен в районе пересечения трассы Р-22 Каспий и дороги на аэропорт. В рамках брифинга об этом рассказал сегодня министр экономики и торговли Калмыкии Дмитрий Троицкий.

Работа по созданию агропарка ведется в рамках Индивидуальной программы развития республики. Она была начата в феврале этого года. Все необходимые вопросы документации должны быть завершены в следующем году. После чего, начнется строительство. Проект предполагает размещение на площадке предприятий по производству полуфабрикатов, сельскохозяйственных кормов, тепличное хозяйство. Для получения необходимой информации будущие резиденты могут обратиться по телефонам - +7 937 191 99 69 и +7 937 467 66 00