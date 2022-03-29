Сегодня – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Всего в ликвидации последствий этой страшной катастрофы 26 апреля 1986 года приняло участие более 800 тысяч граждан тогда огромной страны. От Калмыкии только по данным военного комиссариата туда было направлено 1670 крепких здоровых мужчин. Фактически эта цифра почти вдвое больше. Сегодня в живых остался 441 ликвидатор. Элла Хаптаханова сегодня встретилась с героями, спасшими мир от уничтожения.

26 апреля после 1986 года для этих людей навсегда стал особенным днём. С каждым годом их братство заметно редеет. А у пришедших в кармане горсти лекарств. Ордена Мужества, За заслуги перед Отечеством, медали за Отвагу получены этими стойкими воинами в схватке за жизнь на всей земле с невидимым и коварным врагом - радиацией.

В день взрыва атомного реактора на живописном берегу реки Припять все они здесь, чтобы минутой молчания почтить память тех, кого уже нет. Но теперь их общими усилиями у самих чернобыльцев, их вдов и детей есть ещё одно памятное место. Этой весной они в районе парка Бодхи на южном въезде в калмыцкую столицу общими усилиями заложили аллею памяти чернобыльцев. Высажены 300 саженцев дуба, вяза, акации, берёзы… есть тут и розы и можжевельник и много другого в знак торжества жизни над смертью. Это подарки от Калмлеса и многих знакомых и совсем незнакомых людей. Практически в каждой семье есть своя история. Елизавета Бальчинова вместе с внуком Сашей заботливыми руками, стоя на коленях, сажала ростки новой жизни, вкладывая в это особый смысл.

Есть у членов республиканского союза ликвидаторов и ещё одна идея- увековечить память героев в книге «Сыны Калмыкии в ликвидации последствий радиационных и техногенных катастроф». Для этого им надо победить в Президентском гранте.