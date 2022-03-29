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26 апреля, 17:24
Новости

В России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования

В России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования

Правительство активизирует разработку нормативной базы для его создания. Ожидается, что объединение функций двух ведомств, сделает соцвыплаты более быстрыми и удобными для граждан. Взносы будут осуществляться единым платежом и по единому тарифу. Объединённый фонд появится к 1 января следующего года. Отметим, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие информационные системы.

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