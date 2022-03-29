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26 апреля, 16:21
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Завтра судебные приставы Калмыкии примут участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

Завтра судебные приставы Калмыкии примут участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

Ее цель - предоставить консультативную и практическую помощь гражданам по всем интересующим их вопросам. В день проведения акции будут работать «горячая линия», а также информационные пункты. 

В студенческом консультационном центре по оказанию бесплатной правовой юридической помощи населению при КалмГУ для студентов будет проведен лекционный час.

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