Завтра судебные приставы Калмыкии примут участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

Ее цель - предоставить консультативную и практическую помощь гражданам по всем интересующим их вопросам. В день проведения акции будут работать «горячая линия», а также информационные пункты.

В студенческом консультационном центре по оказанию бесплатной правовой юридической помощи населению при КалмГУ для студентов будет проведен лекционный час.