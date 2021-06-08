Россельхознадзор провел предуборочное совещание

Оно прошло на территории Ики-Бурульского района. Здесь уже более 10 лет работают сельскохозтоваропроизводители, которые высевают около сорока тысяч гектаров озимых ежегодно и вывозят основную часть полученного урожая за пределы Калмыкии.

В целях бесперебойной выдачи карантинных сертификатов Управлением Россельхознадзора на предуборочном совещание до всех был доведен порядок оформления документов. Также было отмечено, что вывоз продукции, выращенной в карантинной фитосанитарной зоне, осуществляется только на основании соответствующего сертификата. В настоящее время он выдается в электронной форме. Получать его обязан и поставщик, и – перевозчик зерна.