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6 июля, 18:03
НовостиСельское хозяйство

Россельхознадзор провел предуборочное совещание

Россельхознадзор провел предуборочное совещание

 

 Оно прошло на территории Ики-Бурульского района. Здесь уже более 10 лет работают сельскохозтоваропроизводители, которые высевают около сорока тысяч гектаров озимых ежегодно и вывозят основную часть полученного урожая за пределы Калмыкии.

 В целях бесперебойной выдачи карантинных сертификатов Управлением Россельхознадзора на предуборочном совещание до всех был доведен порядок оформления документов. Также было отмечено, что вывоз продукции, выращенной в карантинной фитосанитарной зоне, осуществляется только на основании соответствующего сертификата. В настоящее время он выдается в электронной форме. Получать его обязан и поставщик, и – перевозчик зерна.

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