Сегодня - День памяти и скорби

Этот день напоминает нам о всех погибших в сражениях, замученных в фашистском плену, умерших в тылу от голода и тяжкого труда. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая наше Отечество. В республике проходят акции и мероприятия, посвящённые скорбной дате – началу Великой Отечественной войны. Они начались накануне поздно вечером.

У комплекса «Вечный огонь» прошла традиционная акция, в рамках которой, состоялось торжественное возложение венков к подножию Мемориала героям Гражданской и Великой Отечественной войн.

Ежегодно Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится масштабно, при участии большого количества людей, однако, в нынешнем году из-за непростой эпидситуации, она прошла и в другом формате. На сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу. Координатор – Благотворительный фонд «Память Поколений» выделит столько же денег на оказание специализированной медпомощи ветеранам, сколько будет зажжено свечей.

Каждый из нас в знак уважения, памяти и скорби по тем, кто положил свою жизнь на алтарь Победы, может принять участие в акции на сайте, тем самым, внеси свою лепту в помощь ветеранам.