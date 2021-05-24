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22 июня, 11:29
НовостиСельское хозяйство

В Черноземельском районе проводятся плановые ветеринарно-профилактические мероприятия

В Черноземельском районе проводятся плановые ветеринарно-профилактические мероприятия

Ветеринары провели отбор проб крови и провакцинировали сельскохозяйственных животных на территории Адыковского, Сарульского и Кумского СМО.
На сегодняшний день в хозяйствах этих сёл против ящура вакцинировано 4 276 голов КРС и свыше 20 тысяч овец. Свыше 1 400 коров также получили вакцину от ЭМКАРа. А вакцинация против сибирской язвы охватила свыше четырёх тысяч голов КРС и 14 тысяч овец. Также были проведены исследования скота на бруцеллёз и лейкоз.

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