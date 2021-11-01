В хозяйствах Калмыкии готовятся к зимовке скота

В зимовку войдут 292 тысячи голов КРС и более 1 миллиона 600 тысяч – мелкого рогатого скота.

Такие данные опубликованы в инстаграм-аккаунте регионального министерства сельского хозяйства. Что касается кормов, то потребность составляет свыше полумиллиона тонн. По факту запас на сегодня - 463 тысяч тонн. Больше всего заготовили в Яшалтинском, Городовиковском, Приютненском, Ики-Бурульском, Сарпинском, Малодербетовском и Целинном районах.

Низкие показатели в Яшкульском, Лаганском, Черноземельском и Юстинском, хотя именно в этих РМО содержится более 60 процентов от всего поголовья овец и коз и 30 процентов от поголовья КРС. Специальной комиссией по инициативе Минсельхоза Калмыкии проведены обследования земель сельхозназначения на площади свыше миллиона 300 тысяч гектаров. Выяснилось, что на 72 процентах зафиксирована гибель травостоя естественных сенокосов и пастбищ.