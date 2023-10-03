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4 октября, 13:36
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Делегация Калмыкии принимает участие в XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023»

Делегация Калмыкии принимает участие в XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023»

Она проходит на территории Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. В рамках мероприятия сотни производителей из разных регионов России представляют свою продукцию, современную сельскохозяйственную технику, инновационные разработки и новейшие технологии в сфере АПК. Калмыцкую делегацию возглавил Заместитель Председателя Правительства Республики Дмитрий Трапезников.

Вместе с руководителями крупнейших хозяйств он осмотрел экспозиции выставки, ознакомился с проектами, реализуемыми в аграрной сфере. Как нам сообщили в региональном Минсельхозе, в рамках деловой программы также запланировано посещение круглых столов и панельных дискуссий для экспертов отрасли, производителей и представителей органов власти. Они обсудят наиболее актуальные вопросы и перспективные направления развития отечественного АПК.

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