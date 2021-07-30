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21 сентября, 11:04
НовостиПамять

Калмыкия солидарна с жителями Перми. В Центральном Хуруле и Казанском Кафедральном соборе утром состоялись молебны по погибшим

Калмыкия солидарна с жителями Перми. В Центральном Хуруле и Казанском Кафедральном соборе утром состоялись молебны по погибшим

Сегодня в Прикамье объявлен день траура по погибшим в страшной трагедии, которая произошла накануне. В Центральном Хуруле и Казанском Кафедральном соборе утром состоялись молебны. Верующие молились об упокоении душ убитых и выздоровлении пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Слова соболезнования родным погибших и пострадавших выразили и прихожане храмов. Многие из них в этот день специально пришли, чтобы почтить память жертв трагедии в Перми. Несчастье, постигшее ее жителей, эта общая беда для всех, так как потеря родных всегда горе. А тем более, когда происходят такие страшные события и уходят безвинные люди. 

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