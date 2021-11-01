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3 декабря, 13:56
НовостиОбразованиеЗдравоохранение

С понедельника в Элисте открываются детские сады

С понедельника в Элисте открываются детские сады

 

 Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей за эти две недели показала относительную стабилизацию. В основном, снижение заболеваемости наблюдается у детей от 3 до 6 лет. Что касается муниципалитетов, то решение будет принято на следующей неделе.

Все школы, а также учреждения среднего профессионального и дополнительного образования республики продолжат дистанционное обучение.

«Это будет, как раз, два инкубационных периода для того, чтобы предотвратить дальнейшие негативное развитие ситуации», - подчеркнул Главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. На сегодняшний день госпитализировано 27 детей, у всех состояние средней тяжести.

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