Сегодня День математика

Этот праздник отмечается впервые в нашей стране, его учредили в честь великого русского учёного Николая Ивановича Лобачевского.

Подготовка специалистов в области точных наук является важной и актуальной задачей. В современном мире всё более востребованными становятся люди, умеющие мыслить логически и решать сложные задачи. Чтобы быть успешным инженером, программистом, финансистом или врачом, нужно знать математику.

Ежегодно школьники показывают блестящие результаты на всероссийской и международных математических олимпиадах.

Фото: Минпросвещения России