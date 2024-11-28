1 декабря, 07:19
Сегодня День математика
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Этот праздник отмечается впервые в нашей стране, его учредили в честь великого русского учёного Николая Ивановича Лобачевского.
Подготовка специалистов в области точных наук является важной и актуальной задачей. В современном мире всё более востребованными становятся люди, умеющие мыслить логически и решать сложные задачи. Чтобы быть успешным инженером, программистом, финансистом или врачом, нужно знать математику.
Ежегодно школьники показывают блестящие результаты на всероссийской и международных математических олимпиадах.
Фото: Минпросвещения России