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30 ноября, 09:03
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Каждый второй житель Калмыкии мечтает о 4-дневке

Каждый второй житель Калмыкии мечтает о 4-дневке

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане Калмыкии.

Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня каждый второй житель Калмыкии хотел бы работать только 4 дня в неделю. 26% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате. 24% затруднились с оценкой инициативы.

67% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу. Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (80%), среди горожан старше 45 лет таких только 59%.

Опрос был проведен с 20 по 28 ноября. Количество респондентов не указывается.

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