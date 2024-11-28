Они — наша гордость! Они — настоящее и будущее нашей страны!

1 декабря, 07:21
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Накануне праздника чествовали школьников — победителей 65-ой Международной математической Олимпиады, которая проходила в июле, в Великобритании.
Ребятам вручили награды Заместитель Руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Золотые медали получили ученики Президентского физико-математического лицее № 239 Санкт-Петербурга Егор Сапрунов и уроженец Калмыкии Церен Французов.
Серебряными медалями были отмечены ученики Президентского лицея Михаил Югов и Илья Замоторин.
Фото: Минпросвещения России