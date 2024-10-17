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19 октября, 07:41
НовостиСобытиеКриминал

Элистинка перевела мошенникам 1 215 000 руб

Элистинка перевела мошенникам 1 215 000 руб

Девушке позвонил мошенник, представился сотрудником компании сотовой связи, и сообщил о необходимости продлить договор по оказанию услуг связи. Ничего не подозревая, девушка следовала инструкциям звонившего, назвала злоумышленнику персональную информацию и коды из смс-сообщений.

После этого, мошенник заверил девушку в том, что на ее счету зафиксирована подозрительная активность, и для защиты денежных средств необходимо немедленно перевести их на «безопасный счет». Элистинка перевела на указанные злоумышленниками счета 1 215 000 руб., которые были оформлены в кредит.

Правоохранители очередной раз напоминают жителям республики, что ни одна легальная компания никогда не запросит полные данные паспорта и коды из SMS-сообщений по телефону. Даже малейшее сомнение должно заставить вас прервать разговор и самостоятельно связаться с компанией, от имени которой якобы звонят.

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