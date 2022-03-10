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12 апреля, 11:07
НовостиЗдравоохранение

23 апреля в Яшалте будет организован бесплатный приём врачей Ресбольницы имени Жемчуева

23 апреля в Яшалте будет организован бесплатный приём врачей Ресбольницы имени Жемчуева

 Обратиться за помощью могут те, кто перенес инсульт и коронавирус, а также пациенты с диагнозом - варикозное расширение вен, сахарный диабет. Специалисты, а это врач ультразвуковой диагностики Александра Бокушева и сосудистый хирург Дмитрий Борисов проведут также УЗИ-обследование.

Напомним, выезды в районы проводятся по поручению главврача больницы Александра Калаева. Цель – сделать медпомощь более доступной для сельских жителей.

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