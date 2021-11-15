Сегодня День Конституции Российской Федерации

Основному закону страны – исполнилось 28 лет. Жителей Калмыкии с этой датой поздравил Бату Хасиков. А среди тех, кто принимал участие в разработке Основного закона страны профессор, доктор исторических наук, Калмыцкого научного центра РАН - Константин Максимов. По его словам, всего за всю историю России, было принято 5 конституций – помимо 93-го, в 1918-м, 1925-м, 1937-м, 1978-м годах.

У главного документа страны, более чем за вековую историю собралось немало и интересных фактов. К примеру, он дважды побывал в космосе. Полет брошюры продолжался почти год. Кстати, первая конституция в мире была принята не в США, как многие считают, а в Польше еще в 1791 году. Российская Конституция оставалась практически неизменной почти 27 лет. Но в прошлом 2020 году Президент предложил поправки в документ, который на всенародном голосовании утвердили граждане России. Всего было внесено 206 поправок в 39 статей Конституции.