20 сентября, 02:37
 14 °C
85,46
72,56
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 сентября, 10:00
НовостиСобытие

Сегодня – День города Элиста

Сегодня – День города Элиста

В этом году, ввиду коронавирусных ограничений, он пройдет не так масштабно, как он проводится традиционно, но, все же, для горожан и гостей столицы предусмотрена программа отвечающая санитарной безопасности – все мероприятия будут организованы на отрытых площадках.

Накануне на площадках возле образовательных учреждений, а также в парке Победы состоялись концерты и сельскохозяйственные ярмарки. А возле культурных объектов появились таблички с QR-кодом.

Ну а сегодня в 10 часов в южной части города состоится запуск воздушного шара с поздравлением. В полдень в парке Победы пройдет молодежный фестиваль «Урбан фест» и мастер-класс по калмыцким танцам.

А в 4 часа вечера возле площадки Калгосфилармонии состоится выступление молодежного оркестра.

Также можно посетить мастер-класс по изобразительному искусству в ДДТ. А праздничный фейерверк состоится в 20.00.

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия