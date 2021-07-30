Научно-практическая конференция под названием «Белая дорога» состоялась в Элисте

Это мероприятие - последнее в череде большого проекта «Через тернии к звездам», проводимого отделением социальной помощи семьям и детям Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения. На протяжении 18 месяцев его участники, а это около двухсот элистинских ребят, прошли профориентационную программу.

Диагностика, всевозможные тренинги, мастерские, где каждый из детей мог попробовать проявить свои способности и таланты. Более пятидесяти из них, те, кто был наиболее активным - сегодня отмечены наградами. Это второй проект, реализуемый отделением, который был поддержан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Первый был успешно проведен в 2016 году.