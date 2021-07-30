Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем города Элиста

«Мы отмечаем 156-летнюю годовщину Элисты с гордостью за ее славную историю и традиции.

Сегодня степная столица активно развивается, становится комфортней и уютней. В городе ведется работа по благоустройству парков и улиц, дворовых территорий, ремонту дорог и уличного освещения, строятся новые дома, школы и детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, идет процесс модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Мы ведем масштабную работу по цифровой трансформации города, внедряем российские программные продукты, интеллектуальную систему безопасности для пешеходов, разрабатываем мобильные приложения. На базе Калмыцкого государственного университета им.Б.Б. Городовикова откроется направление для подготовки будущих IT-специалистов, а также будет создан медицинский факультет.

Сохраняя свой уникальный национальный колорит, Элиста является точкой притяжения десятков тысяч туристов из других городов и стран. Но главное богатство нашей степной столицы – это ее жители, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие города. В Элисте живут инициативные, трудолюбивые, неравнодушные, открытые всему новому люди, влюбленные в родной город и готовые приложить все свои силы для его процветания. Благодарю вас, дорогие элистинцы, за то, что вы делаете город еще лучше!

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо степной столицы!

С Днем рождения, Элиста!» - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова