Сегодня День филолога

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают филологи. Это не только учителя литературы, русского и иностранного языков, но и сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов ВУЗов.

Педагогический стаж директора Института калмыцкой филологии и востоковедения Мингияна Лиджиева - 21 год. Говорит, гуманитарная область науки привлекала его еще со школьной скамьи. Сегодня у кандидата филологических наук более 60 работ: статьи, учебные пособия, монографии, диссертации. В планах – написать докторскую.

Педагогический состав ВУЗа – это более 70 докторов наук и около трехсот кандидатов. В их числе Ирина Очирова. С начальных курсов Астраханского государственного университета планировала стать преподавателем. И вот уже 15 лет помогает иностранным студентам постигать азы русского языка. Говорит, это непросто. Но работы Ирина не боится. Она успешно реализует образовательные проекты, внедряет инновационные методы.

Среди выпускников университета и Бадма Настынов. Сейчас он аспират Калмыцкого научного центра РАН. Говорит, всегда можно найти время на учебу, главное желание. Бакалавриат и магистратуру по филологии он закончил с отличием. Планирует стать кандидатом наук. Их сейчас в учреждении 12.

Работа филологов связана с изучением языкознания, литературного наследия и культурных традиций, запечатленных в устном и письменном виде. Благодаря им, мы узнаём, откуда взялось то или иное слово или значение, как менялся наш язык на протяжении веков.