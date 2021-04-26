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25 мая, 20:36
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Сегодня День филолога

Сегодня День филолога

 Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают филологи. Это не только учителя литературы, русского и иностранного языков, но и сотрудники библиотек, исследователи, преподаватели, студенты, аспиранты профильных факультетов ВУЗов.

Педагогический стаж директора Института калмыцкой филологии и востоковедения Мингияна Лиджиева - 21 год. Говорит, гуманитарная область науки привлекала его еще со школьной скамьи. Сегодня у кандидата филологических наук более 60 работ: статьи, учебные пособия, монографии, диссертации. В планах – написать докторскую.

Педагогический состав ВУЗа – это более 70 докторов наук  и около трехсот кандидатов. В их числе Ирина Очирова. С начальных курсов Астраханского государственного университета планировала стать преподавателем. И вот уже 15 лет помогает иностранным студентам постигать азы русского языка. Говорит, это непросто. Но работы Ирина не боится. Она успешно реализует образовательные проекты, внедряет инновационные методы. 

Среди выпускников университета и Бадма Настынов. Сейчас он аспират Калмыцкого научного центра РАН. Говорит, всегда можно найти время на учебу, главное желание. Бакалавриат и магистратуру по филологии он закончил с отличием. Планирует стать кандидатом наук. Их сейчас в учреждении 12.

Работа филологов связана с изучением языкознания, литературного наследия и культурных традиций, запечатленных в устном и письменном виде. Благодаря им, мы узнаём, откуда взялось то или иное слово или значение, как менялся наш язык на протяжении веков.

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