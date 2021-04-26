Во главе угла – безопасность детей. В летних лагерях республики идет подготовка к приему детей

Путевки в здравницы степного края бесплатные. Хотя, в этом году к ним предъявляются новые требования. К примеру, трудоустроиться могут те, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора. Специалисты ведомства сегодня приступили к проверке лагеря «Лесная сказка» в Яшалтинском районе. Совсем скоро состоится приемка и «Сайгачонка». Там в эти дни кипит работа.

Слесарь лагеря Георгий Манджиев изготавливает полки для обуви. А другие рабочие занимаются побелкой, уборкой территории. Рассказывают, что столовая полностью готова к приему детей. Здесь столы будут расставлены с учетом социальной дистанции. Несмотря на то, что во главе угла стоят требования СанПин, сотрудники не забывают о создании уюта.

В первую смену будут отдыхать шестдесят школьников вместо восьмидесяти, как это было до пандемии. Вместе с персоналом они будут регулярно проходить термометрию. По санитарным требованиям трава должна быть скошена на всей территории лагеря. А за три дня до заезда детей вся площадь будет обработана противоклещевыми средствами. Но только после проверки межведомственной комиссии учреждение получит право принимать отдыхающих.

Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании находятся на особом контроле Роспотребнадзора. Помимо общих требований, появились и новые правила организации летнего отдыха в условиях пандемии. Все мероприятия должны проводиться на открытом воздухе. А сотрудники будут проходить тесты на COVID-19 еженедельно. Им придется носить маски и перчатки, для детей такое требование необязательно. Как говорят специалисты, эти меры гарантируют безопасный отдых.

Готовятся к приему детей и лагеря дневного пребывания при школах. Оздоровительная кампания стартует в июне. Прошлым летом ребята были лишены отдыха из-за коронавируса. Сейчас они в ожидании каникул, чтобы провести время весело и полезно. А главное - набраться сил к новому учебному году.