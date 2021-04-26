Бронзовый призер Чемпионата России по боксу среди молодежи Богдан Ильзитинов вернулся с тренировочных сборов в Обнинске

Напомним, по итогам турнира воспитанник школы имени Балзанова вошел в состав Молодежной сборной страны. Сейчас Богдан вместе с тренером Басангом Нимгировым готовится к ответственному соревнованию - Кубку России, состязания пройдут в Екатеринбурге в июне. Затем - Спартакиада в Казани. По словам Басанга Нимгирова, основная цель – это золото Чемпионата страны. Он состоится в августе.

Как было отмечено, руководитель федерации бокса Калмыкии Мутали Сусаров и ректор КалмГУ Бадма Салаев, а также тренеры оказывают материальную поддержку спортсмену, студенту ВУЗа.