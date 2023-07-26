Сегодня в Астрахани откроется выставка «Сказ о земле калмыцкой», посвященная 100-летию со Дня рождения Народного художника РСФСР Гарри Рокчинского

Позже она отправится в Ростов-на-Дону. В экспозиции представят около 60 произведений живописи выдающегося мастера. Также готовится к изданию юбилейный альбом со статьями о творчестве и его иллюстрациями. Его автором выступает доктор искусствоведения и дочь народного художника Светлана Батырева.

Сейчас уже разрабатывается макет издания. Планируются также юбилейные мероприятия на малой родине художника – в поселке Алцынхута.

Фото: Администрация города Элисты