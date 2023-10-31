В Калмыкии местный житель арестован по подозрению в убийстве

По версии следствия, в ночное время 28 октября 2023 года подозреваемый, находясь по месту жительства в квартире в 8-ом микрорайоне г. Элисты, распивал спиртное совместно со знакомым. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес потерпевшему одно ножевое ранение в область грудной клетки. Смерть мужчины наступила на месте преступления.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком Калмыкии