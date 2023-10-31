2 ноября, 14:49
В Калмыкии местный житель арестован по подозрению в убийстве
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По версии следствия, в ночное время 28 октября 2023 года подозреваемый, находясь по месту жительства в квартире в 8-ом микрорайоне г. Элисты, распивал спиртное совместно со знакомым. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес потерпевшему одно ножевое ранение в область грудной клетки. Смерть мужчины наступила на месте преступления.
В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Следком Калмыкии