Сегодня на выставке-форуме Россия на ВДНХ Калмыкию представляет Сарпинский район

Фото: Администрация Сарпинского района

Гости павильона участвуют в мастер-классах, танцуют, играют в шахматы, альчики и пробуют свои силы в калмыцкой головоломке нярн-шинж. В течение недели посетители знакомятся с культурой и традицией степняков и больше узнают о социально-экономическом развитии региона.

Гости охотно принимают участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах. По их признанию, стенд Калмыкии отличается своим национальным колоритом и яркостью оформления.