На заседании кабинета министров рассмотрены вопросы о реализации федерального проекта «Чистая вода» и возведения водовода «Верхний Яшкуль - Элиста», реконструкции водовода №1.

Изношенность этих сетей составляет более 80 процентов и практически каждый день здесь происходят аварии. С завершением строительства этих объектов в будущем году позволит обеспечить бесперебойную подачу воды жителям Элисты и пригородных сел. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в населенных пунктах появились комфортные современные территории для досуга детей и взрослых. В этом году в голосовании по выборам объектов благоустройства приняло участие свыше 29 тысяч человек. В 2025-м будут благоустроены общественные и дворовые территории в Городовиковском, Яшалтинском, Черноземельском, Лаганском, Сарпинском районах и в Элисте.